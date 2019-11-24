ИА «Ореанда-Новости» Газета The Sunday Times сообщила, что бывший репортёр телеканала BBC Джон Суини пожаловался в британский медиарегулятор Ofcom на своих работодателей, обвинив их в замалчивании связей британских политиков с Россией и Украиной.

Суини свидетельствует, что руководство BBC в разное время отказывалось выпускать материалы, которые были подготовлены им и его коллегами. В них, по словам журналиста упоминались бывший министр культуры Великобритании Джон Уиттингдейл, член палаты лордов Питер Мандельсон и спонсор агитационной кампании в поддержку выхода королевства из Европейского союза Аррон Бэнкс, которые имели деловые отношения с российскими и украинскими предпринимателями, компаниями и чиновниками. Суини утверждает, что руководство BBC во главе с Тони Холлом боится любых рисков «из-за угроз со стороны крайне правых, российского государства и их марионеток».

В пресс-службе телерадиовещательной корпорации прокомментировали предъявленные обвинения. Её представители указали на то, что некоторые журналистские расследования готовятся на протяжении нескольких лет, а факты, выявленные Суини по отклонённым руководством материалам, не свидетельствуют о том, что его расследования окончены.