ИА «Ореанда-Новости» В популярнейшей китайской соцсети Weibo запустили флешмоб #GirlsBodyhairCompetition.

За победу в конкурсе организаторы сулят молодым китаянкам 88 юаней – это немногим больше 800 рублей.

Суть конкурса заключается в том, что нужно сфотографировать свои небритые ноги (допускается руки) и выложить в Интернет. Обладательницу самых волосатых конечностей выберут пользователи.

Необычный конкурс затеял блогер из Китая Shen Dian Tong Ji Lin, насчитывающий более 10 миллионов подписчиков. Он призвал девушек не стесняться и показать себя в первозданном виде.

Многие тут же откликнулись на призыв и принялись выкладывать в сеть фото небритых ног. Одна из участниц флешмоба призналась, что участие в конкурсе помогло ей перестать стесняться собственного тела.