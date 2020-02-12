ИА «Ореанда-Новости» . Информация о рекордном числе пользователей системы обмена текстовыми сообщениями появилась на официальном сайте WhatsApp. Руководство мессенджера отметило, что система уделяет особое внимание конфиденциальности информации пользователей.

Главный директор WhatsApp Уилл Кэткарт недавно заявил, что организация постоянно развивает системы безопасности при передаче данных и шифрования информации. Теперь крупная сеть по передаче сообщений набрала рекордное количество пользователей – два миллиарда человек.

Напомним, что шесть лет назад WhatsApp был куплен компанией Facebook за 19 миллиардов американских долларов.