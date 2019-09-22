Смартфон под названием Mi 9 Pro 5G запланирован для презентации в будущий вторник, 24 сентября.

Генеральный директор Xiaomi Лин Бин ранее неоднократно заявлял, что компания планирует выпустить ещё один из самых доступных 5G-смартфонов. Он даже назвал дату его презентации. С целью увеличения интереса покупателей, маркетологи компании опубликовали тизер, который раскрывает дизайн грядущего смартфона за неделю до официальной презентации. Исходя из рекламного постера нового устройства, стало известно, что оно получит ряд дополнительных функций. Смартфон Mi 9 Pro 5G можно будет использовать не только для оплаты, но и для других целей. Так, к примеру, гаджет может стать ключом от автомобиля. Это новшество в настоящее время будет актуально для владельцев электрокаров Xiaopeng Motors. Именно с ними китайская компания заключила соглашение. Однако, ожидается сотрудничество Xiaomi с другими производителями автомобилей.

Ещё одно нововведение китайских разработчиков касается поддержки электронных идентификационных документов (или eID). По сути, смартфон Mi 9 Pro 5G можно будет использовать в качестве паспорта. Это стало возможным благодаря чипу RFID, встроенного в устройство. Что касается практической стороны новинки, то смартфон можно будет использовать для подтверждения личности. Однако, здесь стоит отметить, что на территории Российской Федерации эта функция поддерживаться не будет.

Новый смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5 G, по мнению аналитиков, должен стать самым бюджетным флагманским телефоном на рынке, который поддерживает технологию 5G. Это уже второй смартфон китайского производителя, который поддерживает 5G. Его стоимость оценивается, по предварительным данным, в шестьсот долларов или сорок тысяч рублей.