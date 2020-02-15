15.02.2020, 13:16
«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от «камерного слежения»
ИА «Ореанда-Новости». «Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от «камерного слежения». Прошлые методы закрытия камер уже не помогают, так как хакеры нашли новые методы.
Работница компании Мария Наместникова посоветовала купить специально разработанные наклейки, которые не надо отклеивать каждый раз, они просто сдвигаются в сторону. В отношении телефонов всё намного сложнее. Это связано с тем, что заклеивать камеры на смартфонах неудобно. Поэтому людям надо быть более аккуратными. Тем, кто хочет скрыться от «камерного слежения», необходимо более внимательно следить за тем, куда направлены камеры телефона.
Стоит отметить, что заклеивание камер не даёт 100% гарантии защиты. Кроме прочего, хакеры могут использовать прослушку телефонных разговоров и других аудиозаписей, которые человек отправляет в личных сообщениях. Этому на гаджетах можно использовать специальные расширения и программы, которые помогают частично заблокировать всю информацию, передаваемую через современное оборудование.
Работница компании Мария Наместникова посоветовала купить специально разработанные наклейки, которые не надо отклеивать каждый раз, они просто сдвигаются в сторону. В отношении телефонов всё намного сложнее. Это связано с тем, что заклеивать камеры на смартфонах неудобно. Поэтому людям надо быть более аккуратными. Тем, кто хочет скрыться от «камерного слежения», необходимо более внимательно следить за тем, куда направлены камеры телефона.
Стоит отметить, что заклеивание камер не даёт 100% гарантии защиты. Кроме прочего, хакеры могут использовать прослушку телефонных разговоров и других аудиозаписей, которые человек отправляет в личных сообщениях. Этому на гаджетах можно использовать специальные расширения и программы, которые помогают частично заблокировать всю информацию, передаваемую через современное оборудование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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