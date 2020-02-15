Прошлые методы закрытия камер уже не помогают, так как хакеры нашли новые методы.Работница компании Мария Наместникова посоветовала купить специально разработанные наклейки, которые не надо отклеивать каждый раз, они просто сдвигаются в сторону. В отношении телефонов всё намного сложнее. Это связано с тем, что заклеивать камеры на смартфонах неудобно. Поэтому людям надо быть более аккуратными. Тем, кто хочет скрыться от «камерного слежения», необходимо более внимательно следить за тем, куда направлены камеры телефона.