ИА «Ореанда-Новости». Второй квартал 2018 года отмечен более чем 58 тысячами предотвращенных попыток использования мошенничества с помощью фишинговых сайтов. Эти данные предоставила и опубликовала антифишинговая система «Лаборатории Касперского».

В основном российские пользователи сети Интернет заходят на фальшивые сайты, которые маскируются под биржи криптовалют и популярные онлайн-кошельки. Связано это с новой тенденцией по поводу влияния на пользователей с целью добровольного перевода криптовалюты мошенникам. Фишинговые сайты зачастую появляются раньше, чем официальные страницы с новыми ICO проектами.

Отмечается, что самая популярная криптовалюта мошенников – это Ethereum или, как ее еще называют, «эфир». Такая тенденция связана с тем, что именно этот вид криптовалюты используется для финансирования при первичном размещении токенов в сети.

Представители «Лаборатории Касперского» утверждают, что киберпреступники смогли украсть более 2,3 миллионов долларов за второй квартал 2018 года. Статистика была получена после сбора и анализа данных более чем 1000 кошельков Ethereum.

В официальном сообщении специалисты «Лаборатории Касперского» упомянули, что на российскую долю приходится около 13% всех фишинговых атак.



Тем не менее, лидерами в данном списке остаются страны Южной Америки и Азии. Первое место занимает Бразилия с 15,5% фишинговых атак. На долю Китая приходится 14,77%, Грузии – 14,44%. Четвертое место заняла Киргизия, за ней следует Российская Федерация. Семерку стран замыкают Венесуэла и Южная Корея.

Эксперты отмечают, что для перехода на фишинговые сайты часто использовались ссылки с именами известных личностей. В антирейтинг попали Илон Маск, Павел Дуров и Виталик Бутерин, которые вошли в топ лидеров криптовалютного бизнеса по версии Fortune.

Специалисты утверждают, что классическая схема фишинговых атак не потеряла своей актуальности. Она подразумевает считывание всей информации о пользователе при переходе на сфабрикованный сайт. Мошенники получают доступ ко всем учетным записям и паролям и используют их в собственных целях.

Так самые крупные фишинговые атаки были зафиксированы на просторах сервиса Twitter. Именно здесь используются поддельные блоги известных личностей, которые якобы раздают криптовалюту почти задаром. Также отмечается, что мошенники распространились и в популярном Instagram.