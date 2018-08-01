ИА «Ореанда-Новости». Немецкие службы массовой информации уверены в невозможности выпуска Россией сверхоружия.

По словам Яна-Хенрике Вибе, автора статьи на немецкоязычном портале T-Online, массовый выпуск танка Т-14 «Армата» приостановлен из-за недостатка финансирования. Стоимость одного танка оценивается порядка 4-5 миллионов евро. Бюджет Российской Федерации не потянет серийное производство оружия, которым она намеревалась снабдить вооруженные силы страны.

Напомним, что танк Т-14 впервые был представлен на параде Победы в 2015 году. Машина была представлена, как новейший экземпляр для ведения «Сетецентрической войны», которая предполагает объединение разных типов оружия в единую согласованную сеть. В ходе ведения военных войны за счет объединения усилий и направленности действий достигается инфокоммуникационное превосходство над противником. Из-за использования российских исследований и разработок для проектирования танка, на него был наложен гриф секретности, а сам танк запрещен для международного экспорта.

Стало известно, что низкий спрос на танки «Армата» предрекал еще Юрий Борисов, вице-премьер Российской Федерации. Он также отмечал высокую потребность рынка в танках серии Т-72, который по характеристикам превосходит многие зарубежные образцы. Следовательно, Т-14 просто нецелесообразно производить в массовом порядке из-за дисбаланса в соотношении «цена-качество».

Еще в 2015 году Олег Сиенко, генеральный директор «Уралвагонзавода», указывал стоимость одного танка Т-14 в 3,7 миллиона долларов, что составляет более четверти миллиарда рублей. Уже тогда возникли сомнения в вопросе массового производства чудо-танка, превосходящего по своим параметрам все схожие образцы Германии, Соединенных Штатов Америки и Франции. Тем не менее, в мире используются и более дорогие виды оружия. К примеру, американские машины М1 Abrams стоят более 7 миллионов долларов за штуку.

Сообщается, что государственная программа предполагала производство более 2,3 тысяч танков Т-14 «Армата» для обеспечения военных сил Российской Федерации.

По словам военного эксперта Виктора Мараховского, что инфляция влияет на государственную программу по обеспечению военных сил оружием. Танк Т-14 не может больше производится в серийном порядке из-за экономической ситуации в стране. Тем не менее, программа подразумевает обеспечение новой техникой российских войск разного предназначения уже к 2020 году.