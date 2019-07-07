07.07.2019, 21:38
Новая оперативная система от Huawei HongMeng OS работает быстрее Android
ИА «Ореанда-Новости» Хотя официальная презентация операционной системы от китайской компании Huawei пройдёт в начале августа, уже появилась информация о её использовании. Основатель компании заявляет, что у новой операционной системы будет много преимуществ, которые смогут удивить пользователей, и к тому же она будет уникальной.
Первые тесты, по словам директора Компании, показали, что новая ОС работает быстрее Android, и она станет доступна на большом количестве устройств. Также сообщается, что система будет безопаснее, чем iOS.
Платформа может быть запущена в Китае уже в четвёртом квартале 2019 года.
Первые тесты, по словам директора Компании, показали, что новая ОС работает быстрее Android, и она станет доступна на большом количестве устройств. Также сообщается, что система будет безопаснее, чем iOS.
Платформа может быть запущена в Китае уже в четвёртом квартале 2019 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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