ИА "Ореанда-Новости" Американская компания Apple анонсировала выпуск нового мобильного устройства. Новый iPhone SE 2 поступит на рынок весной следующего года.

Речь идёт о бюджетной модели гаджета, к производству которой разработчики Apple приступят в начале следующего года. По информации, предоставленной сотрудником компании Tianfeng Securities Го Минхао, в розничную продажу iPhone SE 2 поступит уже весной следующего года. Что касается технических характеристик модели, то выглядит новое устройство следующим образом. Объём оперативного запоминающего устройства составляет три гигабайта, однокристальный чипсет типа А13 Bionic, размер экрана составляет четыре целые семь десятых дюйма, разрешение дисплея 1 335 х 750 пикселей. Внедрение технологии 3D Touch разработчиками iPhone SE 2 не предусмотрено.

Внешний вид нового мобильного устройства будет очень напоминать другую модель от Apple под названием iPhone 8. Новинка поступит в продажу в трёх расцветках – на выбор покупателю будет предложен красный, серебряный и серый цвета. По информации, предоставленной аналитиками рынка, для того, чтобы стать счастливым обладателем бюджетного iPhone SE 2, необходимо выложить около четырёхсот долларов (или двадцать пять с половиной рублей).

Популярная модель iPhone SE является предшественником анонсированной новинки. Среди покупателей это, действительно, долгожданная модель. Однако, важно понимать, что при запуске модели не стоит ожидать низкой стартовой цены, возможно, для российских покупателей новинка будет стоить тридцать пять тысяч рублей. Цена опустится на десять – пятнадцать тысяч приблизительно через год после официального запуска.