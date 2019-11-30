ИА «Ореанда-Новости». Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.

Huawei создаёт телефоны, которые известны одними из лучших камер на рынке смартфонов. Компания собирается продолжать тенденцию улучшения качества производимых товаров, поэтому преемник Huawei P40 Pro также может получить звание самого лучшего.

Так, по информации сетевого издания «Астера», Huawei P40 Pro достанется система из восьми камер. Основная камера будет оснащена пятью модулями, а у фронтальной будет три датчика.

Селфи-камера получит датчик на 32 и 20 Мп. В основной будет модуль на 64 МП с 7 линзами, датчик на 52 Мп. Такая камера сможет обеспечить 10-кратный оптический и стократный цифровой зум.

Также у смартфона будет OLED-экран от Samsung, процессор Kirin 990 5G.



