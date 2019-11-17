ИА «Ореанда-Новости». Пользователи сети поразились списком вещей, которые девочка хочет на Рождество.

Объектом обсуждений в сети стал список 10-летней девочки, который опубликовал отец ребёнка. Её желания на Рождество поразили общественность высокой планкой. Многие отметили, что в таком возрасте хотели более приземлённые вещи.

Всего список включает в себя 26 строчек. В нём упоминаются iPhone 11, новые наушники AirPods, MacBook Air, бриллиантовые серьги, духи от Chanel и четыре тысячи долларов.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то отнёсся к публикации с юмором и посоветовал родителям ребёнка искать новую работу. А кто-то отметил, что если в 10 лет её запросы составляют такой дорогой список, то дальше всё должно стать ещё хуже.