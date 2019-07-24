ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос российских граждан о телесериалах иностранного производства.

Было выяснено, что 62 % россиян смотрели как минимум один из современных зарубежных сериалов. Самым популярным среди них стала «Игра престолов», которую посмотрели 27 % опрошенных. Вслед за ней расположились сериалы «Шерлок» (25 %), «Доктор Хаус» (24 %), «Чернобыль» и «Остаться в живых» (оба – 22 %). При этом женщины чаще, чем мужчины, смотрели «Доктор Хаус» (28 % и 20 % соответственно), в то время как у представителей сильного пола большей популярностью пользуется «Игра престолов» (30 % мужчин и 24 % женщин).

Среди выходящих в Интернет каждый день лишь 23 % сообщили, что они не смотрели ни одного иностранного сериала. Среди тех, кто не пользуется Интернетом, таких насчитывается 62 %.