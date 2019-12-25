25.12.2019, 11:53
Опрос выявил, за кого бы на выборах в Госдуму проголосовали жители России
ИА «Ореанда-Новости». На выборах в Госдуму не стали бы голосовать около четверти россиян, если бы эти выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом стало известно из результатов опроса, который был размещён на сайте "Левада-центра".
Согласно проведённому опросу, 29 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы за партию "Единая Россия". 9 процентов участников опроса заявили, что отдали бы голос КПРФ. 8 процентов отвечавших заявили, что выбрали бы ЛДПР. За партии "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" проголосовали бы 3 процента отвечавших.
Кроме того, 24 процента сказали, что голосовать не стали бы вовсе. 10 процентов респондентов пока не определились с тем, за какую партию голосовать. Ещё 5 процентов участвовавших в опросе заявили, что унесли бы бюллетень или его бы испортили.
Среди отвечавших, которые определились с выбором партии, наиболее популярными оказались три партии: ЛДПР (13 процентов), КПРФ (14 процентов) и "Единая Россия" (13 процентов).
Согласно проведённому опросу, 29 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы за партию "Единая Россия". 9 процентов участников опроса заявили, что отдали бы голос КПРФ. 8 процентов отвечавших заявили, что выбрали бы ЛДПР. За партии "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" проголосовали бы 3 процента отвечавших.
Кроме того, 24 процента сказали, что голосовать не стали бы вовсе. 10 процентов респондентов пока не определились с тем, за какую партию голосовать. Ещё 5 процентов участвовавших в опросе заявили, что унесли бы бюллетень или его бы испортили.
Среди отвечавших, которые определились с выбором партии, наиболее популярными оказались три партии: ЛДПР (13 процентов), КПРФ (14 процентов) и "Единая Россия" (13 процентов).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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