ИА «Ореанда-Новости». Документальный фильм о событиях 1986 года в Чернобыле, должен показать зрителю, что на самом деле случилось на АС. Премьера картины будет транслироваться на Первом канале.

Дата показа была назначена на 22 июня 2019. Но руководства канала отменила его, прокомментировав ситуацию тем, что для создания фильма были привлечены ликвидаторы и участники события. Полученную информацию не удалось обработать в назначенный период.

Но премьера не отменена совсем. Фильм покажут позже. Это альтернатива одноименному сериалу от компании HBO. Ранее КПРФ направила заявление Роскомнадзору с просьбой заблокировать сериал на территории РФ.