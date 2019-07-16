ИА «Ореанда-Новости». NASA заявила, что намерена отправить семена красного перца чили (Capsicum annuum) на МКС для выращивания растения в космосе и невесомости. Об этом разработчики проекта рассказали CNN.

Теперь NASA намерено выращивать перец чили на МКС. Это будет одним из этапов амбициозного плана Агентства по завоеванию Марса.

Первым удалось вырастить растение на МКС советских космонавтов. В 1982 году это сделал экипаж "Салюта-7".

Сейчас на станции нет проблем с выращиванием салата из мангольда, китайской капусты, редиса и гороха. Правда, последним пришлось довольно сложно добиться успеха. Прошло несколько лет.

Эксперты надеются на успешное завершение эксперимента, поскольку ранее выращивание растений, производящих фрукты, не всегда было успешным.