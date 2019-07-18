18.07.2019, 22:22
Платформа PC стала самой прибыльной для Ubisoft
ИА «Ореанда-Новости». Компания Ubisoft опубликовала отчёт за первый квартал 2019 года. По представленным данным, больше всего прибыли компании принесли релизы на ПК. По сравнению с прошлым годом, прибыль от этой платформы возрасти на 10%.
PlayStation 4, по сравнению с прошлым годом, опустилась с первой на форум строчку с 31% от общей прибыли. Xbox One составила 18% от прибыли, доля смартфонов - 7%, а также 5% принесла платформа Nintendo Switch.
Также компания сообщила о рекордном количестве цифровых продаж - всего 93% от общего числа за этот период. Однако общая прибыль сократилась почти на 10% и составила $353 млн.
Самой продаваемой игрой за пять лет стала Rainbow Six Siege, а главным хитом начала года - The Division 2.
PlayStation 4, по сравнению с прошлым годом, опустилась с первой на форум строчку с 31% от общей прибыли. Xbox One составила 18% от прибыли, доля смартфонов - 7%, а также 5% принесла платформа Nintendo Switch.
Также компания сообщила о рекордном количестве цифровых продаж - всего 93% от общего числа за этот период. Однако общая прибыль сократилась почти на 10% и составила $353 млн.
Самой продаваемой игрой за пять лет стала Rainbow Six Siege, а главным хитом начала года - The Division 2.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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