Главой государства Владимиром Путиным в своём послании Федеральному могут быть затронуты такие темы, как демография и здравоохранение, реализация национальных проектов, вопросы развития регионов и повышения доходов россиян.Также Владимир Путин, предположительно, затронет тему празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Константин Калачев, возглавляющий "Политическую экспертную группу".15 января планируется обращение президента России к ФС. Об этом накануне заявил его секретарь Дмитрий Песков.