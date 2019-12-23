23.12.2019, 15:34
Политолог рассказал о возможных темах послания президента России Федеральному собранию
ИА "Ореанда-Новости" Главой государства Владимиром Путиным в своём послании Федеральному могут быть затронуты такие темы, как демография и здравоохранение, реализация национальных проектов, вопросы развития регионов и повышения доходов россиян.
Также Владимир Путин, предположительно, затронет тему празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Константин Калачев, возглавляющий "Политическую экспертную группу".
По словам Калачева, вряд ли будут главным в обращении тема создания Союзного государства с республикой Белорусь. Также он выразил мнение, что не будет лидирующим в обращение и тема изъятия из Конституции о сроках пребывания на посту главы государства слова "подряд".
15 января планируется обращение президента России к ФС. Об этом накануне заявил его секретарь Дмитрий Песков.
Также Владимир Путин, предположительно, затронет тему празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Константин Калачев, возглавляющий "Политическую экспертную группу".
По словам Калачева, вряд ли будут главным в обращении тема создания Союзного государства с республикой Белорусь. Также он выразил мнение, что не будет лидирующим в обращение и тема изъятия из Конституции о сроках пребывания на посту главы государства слова "подряд".
15 января планируется обращение президента России к ФС. Об этом накануне заявил его секретарь Дмитрий Песков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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