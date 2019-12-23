ИА "Ореанда-Новости"  Главой государства Владимиром Путиным в своём послании Федеральному могут быть затронуты такие темы, как демография и здравоохранение, реализация национальных проектов, вопросы развития регионов и повышения доходов россиян.

Также Владимир Путин, предположительно, затронет тему празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Константин Калачев, возглавляющий "Политическую экспертную группу". 

По словам Калачева, вряд ли будут главным в обращении тема создания Союзного государства с республикой Белорусь. Также он выразил мнение, что не будет лидирующим в обращение и тема изъятия из Конституции о сроках пребывания на посту главы государства слова "подряд". 

15 января планируется обращение президента России к ФС. Об этом накануне заявил его секретарь Дмитрий Песков.