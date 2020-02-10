10.02.2020, 00:06
IT-сайт «Хабр» теперь не российский
ИА «Ореанда-Новости». Один из самых популярных IT-сайтов в России «Хабр» сменил владельца и переехал на Кипр. Теперь им владеет юридическое лицо Habr Blockchain Publishing LTD. Хотя и основатель сайта Денис Крючков два года назад вывел ресурс из доменное зоны .ru, юридически сайт до сегодняшнего момента был российским. Сейчас же он на законном уровне больше не принадлежит к часлу порталов России.
О смене владельца говорит обновленное пользовательское соглашение. Оно появилось на сайте 7 февраля. И одной из сторон теперь значится Blockchain Publishing LTD. Нужно отметить, что на имя этой же компании ещё в прошлом году был зарегистрирован домен habr.com.
Причина смены юридического лица не названа. Некоторые специалисты и пользователи связывают это с тем, что «Хабр» с 2014 года находится в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). А это обязывает собирать, хранить и предоставлять информацию о пользователях, содержимом их звонков и переписок спецслужбам.
Напомним, что это русскоязычный сайт, где пользователи общаются между собой в формате тематических блогов. Здесь люди сами создают посты, делятся новостями в IT-сфере.
О смене владельца говорит обновленное пользовательское соглашение. Оно появилось на сайте 7 февраля. И одной из сторон теперь значится Blockchain Publishing LTD. Нужно отметить, что на имя этой же компании ещё в прошлом году был зарегистрирован домен habr.com.
Причина смены юридического лица не названа. Некоторые специалисты и пользователи связывают это с тем, что «Хабр» с 2014 года находится в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). А это обязывает собирать, хранить и предоставлять информацию о пользователях, содержимом их звонков и переписок спецслужбам.
Напомним, что это русскоязычный сайт, где пользователи общаются между собой в формате тематических блогов. Здесь люди сами создают посты, делятся новостями в IT-сфере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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