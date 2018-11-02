Процедура подписания проходила в Роскомнадзоре, где присутствовали представители ВГТРК, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, «Газпром-медиа», «Кинопоиск» и других крупных правообладателей. Документ подписали также представители компаний Rambler, Mail.Ru (которая, в свою очередь, представляла интересы социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники»), а также RuTube и «Яндекс».Согласно меморандуму,, нарушающий права авторов. К этому относятся и ссылки на прямые эфиры.Вопрос о необходимости подписания подобного договора возник после инцидента с иском «Газпром-медиа» против компании «Яндекс», на сервисе «Яндекс. Видео» которой нелегально размещался контент, принадлежащий группе телеканалов Газпрома. Во избежание блокировки всего сервиса, «Яндекс» удалил все аудиовизуальные ресурсы, указанные в иске. Отметим, что сам все еще не отозван, несмотря на подписание нового соглашения.Подготовка действия меморандума займет около трех недель, за этот промежуток времени правообладатели обязуются создать реестр ресурсов, подлежащих удалению, назначить его держателя и передать необходимую информацию представителям интернет-компаний.. За это время участники должны выявить и решить проблемы и спорные вопросы, которые будут возникать в ходе действия соглашения. На сегодняшний день одной из таких проблем является невозможность подавать заявления на удаление пиратских ресурсов компаниям, не являющимся эксклюзивными правообладателями. Предполагается, что споры, возникающие в этих случаях, будет решать Роскомнадзор. При этом, если на решение у федеральной службы уйдет более 30 дней, интернет-компании будут вправе не удалять ресурс.Представители компаний, подписавших меморандум, отмечают, что