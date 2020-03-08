ИА «Ореанда-Новости». Нарендра Моди, премьер-министр Индии, доверил управление своими аккаунтами на один день женщинам в честь праздника.

С Международным женским днём своеобразно поздравил премьер-министр Индии. Он передал свои аккаунты в социальных сетях в руководство женщинам на один день. В течение 8 марта семь отобранных политиком женщин будут делиться своим опытом, передавать творческую энергию, вдохновлять людей по всему миру.

Первой среди женщин, которым доверили управление соцсетями, оказалась основательница организации Food Bank India, занимающейся сбором продуктов питания от благотворителей и распределением среди нуждающихся.

Напомним, что премьер-министр Индии один из самых популярных политиков в сети: у него 53,3 млн подписчиков в Twitter, 44 млн - в Facebook и 35,2 млн - в Instagram.