ИА «Ореанда-Новости» . На последней встрече глав Белоруссии и России, которая прошла в Сочи, Путин и Лукашенко обсудили публикации в средствах массовой информации и телеграм-каналах. Информация об этом появилась на международном информационном агентстве «Sputnik Беларусь».

Президент Белоруссии уделил особое внимание информационным «вбросам» в публикациях, недобросовестным отношением СМИ к своим обязанностям и дезинформации населения по поводу некачественных продуктов из Белоруссии.

Лукашенко заявил, что специалисты пресс-службы составили для него подборку журналистских публикаций и постов в телеграм-каналах, которые, по мнению лидера страны, контролируются конкретными людьми во власти. Президент также заявил, что защитит общество своего государства от негативного влияния «информационных вбросов».



