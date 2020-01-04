04.01.2020, 16:04
Путин выразил беспокойство из-за снижения доходов жителей РФ
ИА «Ореанда-Новости». Снижением реальных доходов жителей России обеспокоился глава Российского государства Владимир Путин. Об этом им было сказано в субботу в интервью ТАСС.
Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство то, что произошла в реальных доходах граждан России стагнация.
Глава Российского государства заявил, что будет поднимать эту тему во время послания Федеральному собранию, которое должно состояться 15 января. Также Владимир Путин намерен поговорить о вопросах, которые связаны с преодолением в России бедности.
Другие подробности документа лидером России приведены не были. Владимир Путин заявил, что текст послания пока что прорабатывается.
В конце декабря 2019 года стала известна дата обращения главы Российского государства к Федеральному собранию. В прошлом году послание состоялось в декабре.
Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство то, что произошла в реальных доходах граждан России стагнация.
Глава Российского государства заявил, что будет поднимать эту тему во время послания Федеральному собранию, которое должно состояться 15 января. Также Владимир Путин намерен поговорить о вопросах, которые связаны с преодолением в России бедности.
Другие подробности документа лидером России приведены не были. Владимир Путин заявил, что текст послания пока что прорабатывается.
В конце декабря 2019 года стала известна дата обращения главы Российского государства к Федеральному собранию. В прошлом году послание состоялось в декабре.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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