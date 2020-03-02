ИА «Ореанда-Новости».В Ханты-Мансийском автономном округе представили мобильное приложение, которое мотивирует чиновников на более качественное выполнение своих должностных обязанностей. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.

Чиновники, зарегистрировавшиеся в приложении, смогут получать внутреннюю валюту по итогам проделанной работы. Виртуальные деньги они смогут обменять, например, на обед или чашку кофе. Такие денежные средства будут называться «Диткоины».

Дополнительные «деньги» можно получить за участие в мероприятиях, реализацию успешных проектов, творческий подход к решению задач, работы в выходные.

Сейчас новый проект проходит испытание. В эксперименте участвуют более 150 человек.