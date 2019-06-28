ИА «Ореанда-Новости» Минкомсвязи разработало законопроект об обязательной предустановке российских программ смартфоны и планшеты, которые реализуются в России. Чиновник, на которого ссылается газета «Ведомости», заявил, что скоро соответствующий документ будет обнародован для обсуждения.

Предполагается, что на территорию России должны поставляться мобильные устройства, на которых уже установлены карты «Яндекса», приложение «ВКонтакте» и антивирусные программы «Лаборатории Касперского». Перечень обязательных для установки приложений должно составить правительство России.

В пояснительной записке к проекту указано, что целью нововведения является обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков программного обеспечения на мировой рынок и безопасности гаджетов.