ИА «Ореанда-Новости». Саундтрек к грядущему осеннему комиксу Бэтмена будет содержать фрагменты песни, которая группа специально написала для него. В комиксе также будет играть сборник треков российской группы Lumen. Об этом певец и по совместительству автор песен Рустем Булатов заявил на пресс-конференции на поле фестиваля «Нашествие» в субботу.

Булатов сказал, что сериал будет посвящен одному законченному рассказу под названием «Металл». В комиксе будут задействованы практически все персонажи вселенной DC. Он также добавил, что уже прочитал комиксы о том, что вы создаете саундтрек. По его словам, для тех, кто уже знаком с материалом, он будет «абсолютно понятен». Те слушатели, которые не знакомы с сериалом, вы услышите в нем совершенно другое значение.

Бэтмен – герой серии комиксов, ведущий борьбу с бушующим преступлением в вымышленном городе Готэм-сити. Помогите ему в этом малом союзники и всевозможные технические устройства. Владелец компании DC Comics.