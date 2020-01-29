ИА «Ореанда-Новости». Андрей Клишас, работающий в Совете Федерации, заявил в среду, что 12 апреля может пройти общероссийское голосование о поправках к Конституции. 

Сенатором было сказано, что сейчас многими обсуждается двенадцатое апреля. По его словам, есть желание отправиться на майские праздники, имея уже принятые поправки. 

Кроме того, государственным деятелем было заявлено, что в настоящее время размышляют над тем, сколько дней займет голосование - два или один. Он сказал, что сегодня обсуждается возможность проведения голосования и в электронной форме. 