Сенатором было сказано, что сейчас многими обсуждается двенадцатое апреля. По его словам, есть желание отправиться на майские праздники, имея уже принятые поправки.Кроме того, государственным деятелем было заявлено, что в настоящее время размышляют над тем, сколько дней займет голосование - два или один. Он сказал, что сегодня обсуждается возможность проведения голосования и в электронной форме.