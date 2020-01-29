29.01.2020, 12:37
Россиян проинформировали о том, в какой день может состояться голосование по поправкам к Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Клишас, работающий в Совете Федерации, заявил в среду, что 12 апреля может пройти общероссийское голосование о поправках к Конституции.
Сенатором было сказано, что сейчас многими обсуждается двенадцатое апреля. По его словам, есть желание отправиться на майские праздники, имея уже принятые поправки.
Кроме того, государственным деятелем было заявлено, что в настоящее время размышляют над тем, сколько дней займет голосование - два или один. Он сказал, что сегодня обсуждается возможность проведения голосования и в электронной форме.
Сенатором было сказано, что сейчас многими обсуждается двенадцатое апреля. По его словам, есть желание отправиться на майские праздники, имея уже принятые поправки.
Кроме того, государственным деятелем было заявлено, что в настоящее время размышляют над тем, сколько дней займет голосование - два или один. Он сказал, что сегодня обсуждается возможность проведения голосования и в электронной форме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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