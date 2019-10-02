Новинка имеет название «Baikal-M».

Разработкой нового процессора были заняты исследователи и инженеры из российской компании «Байкал Электроникс». Устройство планируется использовать при сборке в полноценные десктопы, ноутбуки, серверы и моноблоки. Таким образом, авторы проекта хотят удовлетворить спрос среди потребителей и представителей сферы бизнеса. Процессор «Baikal-M» можно было впервые увидеть на форуме под названием «Микроэлектроника 2019», который состоялся в городе Алуште. Устройство представляет собой продукт на архитектуре ARMv8-A, функционирующий на восьми графических Mali-T628. Новинку отличает разноплановые коммуникационные интерфейсы и высокая скорость производительности.

Стоит отметить, что компания «Байкал Электроникс» является единственной компанией, которая в рамках проведения вышеуказанного форума представила подобные технические разработки. Причём, эти разработки касаются как индивидуального характера, так и созданные в программе, подразумевающей международное партнёрство.

Напомним, что новый отечественный процессор «Baikal-M» создан российскими инженерами в рамках реализации программы по замещению импортной продукции. В настоящее время пока неизвестно, в какие даты выйдет новое устройство на рынок и какую стоимость оно будет иметь.

Акционерное общество «Байкал Электроникс» специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем, которые предназначены для использования на российском и международном рынках. Компания продаёт собственные разработки не только на территории России, но и за рубежом.