ИА «Ореанда-Новости» 12 апреля суд утвердил окончательное решение бракоразводного процесса, который длился около трёх лет. Бывшим супругам предстоит работать вместе над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества. По сообщениям таблоидов, эти вопросы бывшая пара планирует разрешить в течение года.

По информации СМИ, Анджелина Джоли и Брэд Питт решили завершить бракоразводный процесс до заключения соглашения. Как отмечают сами актёры, они попросту устали эмоционально. Знаменитости постоянно испытывают давление со стороны общества. Папарацци их снимают без разрешения. В прессе о звёздной паре постоянно публикуют различные слухи. Армия фанатов готова на всё, чтобы узнать побольше интимных подробностей об отношениях пары. Согласно одному из репортажей US Weekly, Джоли и Питт в конце концов не выдержали такого прессинга. Да и просто устали друг от друга. Как пишет журнал, у них давно были разногласия по воспитания детей, политики, работы.

Накануне финальной даты бракоразводного процесса в прессе вспоминают также, что в начале 2016 года на экраны вышел фильм «Лазурный берег». Автором сценария и режиссёром киноленты стала сама Анджелина Джоли. В главных ролях снялись Брэд и Джоли. В фильме рассказывается о паре, которая с течением времени отдаляется друг от друга. Уже тогда многие поклонники и представители прессы решили, что Джоли описала в фильме драматическую историю своей собственной семейной жизни.

Напомним, 20 сентября 2016 года читатели светской хроники узнали о том, что 41-летняя голливудская актриса подала на развод с 52-летним супругом. Джоли потребовала единоличной опеки над шестью детьми. За время совместной жизни у пары появилось на свет трое биологических детей. Также актёры усыновили троих приемных. Напомним, проблемы и ссоры самой звёздной пары Голливуда в последнее время были любимой темой зарубежных СМИ.





