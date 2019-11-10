ИА «Ореанда-Новости» Ведущий программы «Время покажет» Артём Шейнин прокомментировал шутку известного шоумена Максима Галкина, который высмеял цензуру на телевидении.

На выступлении в Новосибирске Галкин сказал, что Шейнин не даёт высказываться экспертам из-за рубежа. Он считает, что российские телевизионные медиа не дают аудитории возможности «обмозговать информацию», «разжевывая её» и определяя, кто является врагом, а кто нет.

Шейнин в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал предположение о том, что у Галкина проблемы с карьерной реализацией. По мнению Шейнина, тот «страдает» в связи с тем, что он не удостоен звания народного артиста России. По словам журналиста, Галкину не хватает реализации, после того как он «совершил ошибку», уйдя с Первого канала, где он был «королем», а вернувшись, он якобы обнаружил, «что трон уже занят». Именно по этой причине он стал высказываться о той части телевидения, где он желает оказаться, уточнил Шейнин. «Мне передали, что у него ещё одно страдание, – сказал Шейнин. – Может быть, уже дать ему народного?».

В то же время телеведущий Владимир Познер присоединился к мнению Галкина, указав, в частности, на тенденциозность подбора информации, которая сообщается об Украине.