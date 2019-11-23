ИА «Ореанда-Новости». Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT заявила, что аудитория телевидения России скоро «умрет».



Симоньян заявила о «вымирании» зрителей отечественного телевидения во время эфира программы «Итоги недели с Романом Бабаяном» на радио «Говорит Москва». Она рассказала, что печальная статистика говорит о том, что аудитория телевидения России каждый год сокращается на один миллион человек.

Как заметила Симоньян, телевидение много лет было главным источником информации для населения и ведущим инструментом вещания для государства. Через телевизоры власть общалась с народом, доносила необходимую информацию до общества. Однако сейчас место телевидения заняли интернет-платформы, такие как YouTube.

Растёт множество людей, в чьих домах просто нет телевизора. Есть поколение, которое даже не слышало Путина.

Симоньян также выделила Telegram, как одну из самых патриотических платформ.