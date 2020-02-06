ИА «Ореанда-Новости». Компания Statcounter провела исследование популярности интернет-браузеров для компьютеров и мобильных устройств. Как и предполагалось, безусловным лидером по-прежнему является Google Chrome, который установлен у почти 70% пользователей персональных компьютеров (точнее — 69,9%).



На втором месте с колоссальным разрывом идёт Mozilla Firefox с долей 9,5% на рынке пользователей ПК. Немного уступает ему детище Apple — Safari (8,6%). Интересно, что известная в России Opera оказалась одним из аутсайдеров, заняв лишь шестое место с долей всего 2,5%. «Опера» пропустила вперёд Internet Explorer от «Майкрософт» и Edge.