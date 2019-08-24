24.08.2019, 13:32
Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos
ИА «Ореанда-Новости». Компания Amplify Creations представила трейлер своей новой игры под названием Decay of Logos. Игра относится к жанру RPG. Эту игру часто сравнивают с нашумевшей The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
По сюжету, действие игры происходит в открытом мире. Главная героиня игры, которую зовут Ада, отправляется в путешествие, чтобы разыскать и отомстить Алым Рыцарям королевы, уничтожившим её поселение.
Официальный релиз игры состоится 27 августа на консолях PS4, 29 августа - на Switch, а 30 августа она будет доступна на ПК.
По сюжету, действие игры происходит в открытом мире. Главная героиня игры, которую зовут Ада, отправляется в путешествие, чтобы разыскать и отомстить Алым Рыцарям королевы, уничтожившим её поселение.
Официальный релиз игры состоится 27 августа на консолях PS4, 29 августа - на Switch, а 30 августа она будет доступна на ПК.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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