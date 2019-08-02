ИА «Ореанда-Новости». «Лаборатория Касперского» предупреждает, что кибер-мошенники нашли новый способ обманывать пользователей. Они действуют с помощью платной рекламы для целевой аудитории, которую размещают на платформе YouTube. В компании отметили, что злоумышленники обещают выплатить большую сумму за прохождения опроса, всё это проходит в рамках "благотворительного платежа".

«Кроме того, видео демонстрирует все действия, которые пользователь должен выполнить, чтобы получить большой выигрыш», - как правило, мы говорим о необходимости платить комиссию », - говорят эксперты «Лаборатории Касперского».

Эксперты ответили, что такая мошенническая схема существует уже давно. Тем не менее, использование платной целевой рекламы на YouTube является чем-то новым. Видимо, преступники рассчитывают на то, что пользователи доверяют видеохостингу и привыкли к появлению там рекламы, считает аналитик контента Михаил Сытник.