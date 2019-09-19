19.09.2019, 13:47
Спрос на новый Iphone побил новый рекорд
ИА «Ореанда-Новости» Компании по продаже техники поделились информацией.
Так например вице-президент магазина "Связной" утверждает что, Iphone 11 PRO по числу предзаказов превысил прошлогодний результат в 3 раза, а Iphone 11, младшая версия, в 4 раза.
Крупнейший ретейлор техники в стране "М.Видео", отчиталось о повышении предзаказов в 2 раза.
Данные по предзаказам, позволили некоторым аналитикам предположить что, в этом году компания "Apple", сможет нарастить присутствие на рынке России, на 2-3%
Напоминаем что предзаказ был открыт 18 сентября, а сам телефон будут отгружать в магазины уже с 20 числа.
Так например вице-президент магазина "Связной" утверждает что, Iphone 11 PRO по числу предзаказов превысил прошлогодний результат в 3 раза, а Iphone 11, младшая версия, в 4 раза.
Крупнейший ретейлор техники в стране "М.Видео", отчиталось о повышении предзаказов в 2 раза.
Данные по предзаказам, позволили некоторым аналитикам предположить что, в этом году компания "Apple", сможет нарастить присутствие на рынке России, на 2-3%
Напоминаем что предзаказ был открыт 18 сентября, а сам телефон будут отгружать в магазины уже с 20 числа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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