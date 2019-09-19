ИА «Ореанда-Новости» Компании по продаже техники поделились информацией.

Так например вице-президент магазина "Связнойутверждает чтоIphone 11 PRO по числу предзаказов превысил прошлогодний результат в 3 разаа Iphone 11младшая версияв 4 раза.
Крупнейший ретейлор техники в стране "М.Видео", отчиталось о повышении предзаказов в 2 раза.

Данные по предзаказампозволили некоторым аналитикам предположить чтов этом году компания "Apple", сможет нарастить присутствие на рынке Россиина 2-3%

Напоминаем что предзаказ был открыт 18 сентябряа сам телефон будут отгружать в магазины уже с 20 числа.