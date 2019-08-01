Об этом сегодня сообщил игровой журнал PC Gamer.В основу браузеров игры легла её оригинальная версия, поэтому она получила все недостатки и баги. Отмечается, что игра находится в бесплатном доступе, однако игроки могут приобрести и платную дополненную версию. Она подходит для компьютеров с новыми операционными системами.Diablo является ролевой компьютерной игрой в жанре экшн. Также присутствуют элементы фэнтези. Для игроков доступны два режима - самостоятельный и многопользовательских.