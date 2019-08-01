01.08.2019, 22:19
Стала доступна браузерная версия игры Diablo
ИА «Ореанда-Новости». Оригинальная версия игры Diablo 1996 года теперь доступна для запуска в браузере. Об этом сегодня сообщил игровой журнал PC Gamer.
К бесплатному доступу игры на компьютере причастна компания Rivsoft, сотрудничающая с Blizzard. В основу браузеров игры легла её оригинальная версия, поэтому она получила все недостатки и баги. Отмечается, что игра находится в бесплатном доступе, однако игроки могут приобрести и платную дополненную версию. Она подходит для компьютеров с новыми операционными системами.
Diablo является ролевой компьютерной игрой в жанре экшн. Также присутствуют элементы фэнтези. Для игроков доступны два режима - самостоятельный и многопользовательских.
К бесплатному доступу игры на компьютере причастна компания Rivsoft, сотрудничающая с Blizzard. В основу браузеров игры легла её оригинальная версия, поэтому она получила все недостатки и баги. Отмечается, что игра находится в бесплатном доступе, однако игроки могут приобрести и платную дополненную версию. Она подходит для компьютеров с новыми операционными системами.
Diablo является ролевой компьютерной игрой в жанре экшн. Также присутствуют элементы фэнтези. Для игроков доступны два режима - самостоятельный и многопользовательских.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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