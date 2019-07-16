ИА «Ореанда-Новости» Почтовый сервис mail.ru провёл исследование, чтобы выяснить, как относятся россияне к всплывающим уведомлениям от компаний.

Выяснилось, что доля тех, кто считает «пуши» полезными составляет 78%. 37 % заявили, что устали от всплывающих уведомлений и хотели бы от них отказаться.

Пользователи почтового сервиса отметили, что считают важными сообщения, связанные с документами. Россиянам интересны уведомления о штрафах, банковских операциях и т.д. К полезным относится и информирование медицинского характера.

Самыми раздражающими уведомлениями были названы оповещения от сайтов знакомств. Негативно россияне относятся и к рассылкам магазинов, информирующих об акциях и скидках.