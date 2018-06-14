РЕАНДА-НОВОСТИ. Telegram продолжает отстаивать свои интересы и бороться с процессом блокировки. Однако 14 июня, в четверг, Московский суд признал, что блокировка законно обоснована.

До этого юристы пытались настоять на том, чтобы суд отменил своё решение и остановил процесс блокировки, который начали после отказа компании предоставлять Федеральной службе безопасности ключи к дешифровкам переписок пользователей.

С сегодняшнего дня блокировка вступила в силу на законных основаниях, это признали в суде. Однако блокировать начали намного раньше, после заседания суда первой инстанции, тогда Роскомнадзор получил на это право.

Юристы компании в свою очередь заявили, что воспользуются возможностью обжаловать это решение.

Международный правозащитник подчеркнул, что речи не идёт о борьбе отдельной компании против правоохранительных органов, речь о том, что существует проблема соблюдения баланса между публичным и частным интересами, и она присутствует не только в России, но и в международном сообществе, ответа, как решить её, пока нет.

При этом Россия своим последним решением не смогла предложить варианта, как найти баланс. В планах компании обратиться в международные инстанции – Европейский суд.

Представитель компании сообщил, что 9 августа в России будет рассмотрена аппеляция, где компания Telegram будет оспаривать решение по блокировке мессенджера ФСБ, с чего и началось всё. Telegram по прежнему считает, что сам приказ ФСБ, штраф и решение необоснованные и противоречат закону как в России, так и на международном уровне.

Напомним, после начатого процесса блокировки в мессенджере случились сбои и многим пользователям перестали доходить сообщения, причём это случилась с приложением как в России, так и в ряде других международных организаций.