ИА «Ореанда-Новости». Twitter тестирует функцию, которая позволит некоторым твитам исчезнуть через 24 часа, объявила компания в среду, 5 марта.

Новая функция под названием «флоты» похожа на исчезающие сообщения в Snapchat и Instagram Stories. Пока Twitter тестирует эту функцию только в Бразилии. О результатах и том, как воспринимают пользователи нововведение, стало ли оно популярным, компания ничего не говорит.

Пользователи уже публикуют тысячи твитов с хэштегом #RIPTwitter, они уверены, что новая функция сделает платформу слишком похожей на другие социальные сети.

Разработчики уверены, что публикации в Twitter воспринимаются как нечто «постоянное», что может запугать некоторых пользователей. Если у людей появится возможность опубликовать что-то на несколько часов и забыть об этом, они дадут себе больше свободы в выражении чувств и мыслей.



«Мы надеемся, что флоты могут помочь людям поделиться мимолетными мыслями, которые они вряд ли стали бы публиковать в твитах, которые останутся навсегда».

Исчезающие сообщения будут появляться при нажатии на изображение профиля пользователя. Пользователи не смогут отвечать, лайкать или публично комментировать любые исчезающие сообщения.