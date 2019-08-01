ИА «Ореанда-Новости». Twitter заплатил штраф в размере трёх тысяч рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских аккаунтов. Деньги были перечислены 26 июля, уточняет пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 

Штраф был назначен в начале апреля, однако Twitter пытался его оспорить через суд. Тогда Представитель компании заявил, что компания не является российской, и к ней не обязано применятся российское законодательство. 

За нарушение закона о локализации данных Twitter был назначен минимальный штраф. Однако вместе с этим, компания получило предупреждение, грозящее блокировкой при повторном нарушении.