Деньги были перечислены 26 июля, уточняет пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.Штраф был назначен в начале апреля, однако Twitter пытался его оспорить через суд. Тогда Представитель компании заявил, что компания не является российской, и к ней не обязано применятся российское законодательство.Однако вместе с этим, компания получило предупреждение, грозящее блокировкой при повторном нарушении.