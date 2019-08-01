01.08.2019, 20:08
Twitter заплатил штраф за отказ локализовать данные
ИА «Ореанда-Новости». Twitter заплатил штраф в размере трёх тысяч рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских аккаунтов. Деньги были перечислены 26 июля, уточняет пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Штраф был назначен в начале апреля, однако Twitter пытался его оспорить через суд. Тогда Представитель компании заявил, что компания не является российской, и к ней не обязано применятся российское законодательство.
За нарушение закона о локализации данных Twitter был назначен минимальный штраф. Однако вместе с этим, компания получило предупреждение, грозящее блокировкой при повторном нарушении.
Штраф был назначен в начале апреля, однако Twitter пытался его оспорить через суд. Тогда Представитель компании заявил, что компания не является российской, и к ней не обязано применятся российское законодательство.
За нарушение закона о локализации данных Twitter был назначен минимальный штраф. Однако вместе с этим, компания получило предупреждение, грозящее блокировкой при повторном нарушении.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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