ИА «Ореанда-Новости» Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины отозвал у телеканала «112 Украина» цифровые лицензии на вещание. Регулятор указал на то, что «телеканал систематически нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений», а после того как нарушения не были устранены, совет принял решение о применении «самой жесткой санкции».

«Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жёсткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине. Действия Нацсовета являются незаконными», – сказано в соответствующем сообщении, размещённом на официальном сайте средства массовой информации. При этом авторы заявления подчёркивают, что и сам телеканал, и интернет-ресурсы 112.ua и 112.international продолжат работу. «Мы не позволим решению Нацсовета лишить украинцев объективной информации», – заявляют они.