На работу связи поступили жалобы от пользователей сети.

Жители города Екатеринбурга и других городов Свердловской области не смогли сегодня совершить звонки внутри сети «Мотив». Кроме того, попытки совершить звонки на другие операторы также не увенчались успехом. По информации, опубликованной в официальном сообществе сотовой связи «Мотив» в социальной сети, сообщалось, что произошёл сбой технического характера. Абоненты «Мотива» оказались сегодня без связи. Специалисты сотовой компании занимаются восстановительными работами. В компании также пообещали, что воспользуются резервными каналами связи. В объявлении также поблагодарили своих пользователей за понимание. Попытка связаться с сотрудниками пресс-службы компании «Мотив» оказалась безрезультатной – пресс-секретарь оказался недоступным, а на сообщения в мессенджерах не отвечал.

Своё возмущение работой связи уральцы выразили, в основном, в социальных сетях. Для многих в настоящее время наличие сотовой связи связано с рабочим процессом. Как только происходят сбои в работе сети, так работа сразу встаёт, отметили пользователи. Некоторые вообще предпочли радикальное решение проблемы – уехать из региона. Часть пользователей приняло решение сменить мобильного оператора.

Стоит отметить, что это не первый сбой в работе «Мотива» - в 2016 годы абоненты сети оказались без связи около двенадцати часов. Закончилось это тем, что у некоторых абонентов началась истерика.