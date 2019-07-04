ИА «Ореанда-Новости» Глава комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев внёс на рассмотрение депутатов законопроект, предусматривающий запрет продажи на территории России компьютеров, смартфонов и «умных» телевизоров, которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению.

В пояснительной записке к документу указано, что инициатива направлена на «защиту интересов российских интернет-компаний в связи со злоупотреблениями со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий».

В данном случае предлагается изменить положения закона «О защите прав потребителей». Предложено дополнить требования к компьютерам и оснащённым ими устройствам необходимостью предустановки программ российского производства.

Размер штрафа составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для предпринимателей и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для организаций.