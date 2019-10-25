Компания призналась, что в своих расчётах ошиблась с величиной спроса.

О своих результатах компания Intel рассказывает в ходе проведения квартальной отчётной конференции. На этот раз оказалось, что в компании ошиблись с величиной спроса. Дело в том, что корпоративный сектор компании существенно повысил спрос на процессоры компании, однако для других желающих процессоров опять не хватает. В действительности, сложилась такая ситуация, что процессоров стали выпускать больше, но до пользователей они так и не доходят.

Руководство приняло решение в следующем году увеличить объёмы поставок от пяти до девяти процентов. Кроме того, теперь компания будет действовать с некоторым запасом по отношению к прогнозированию потребностей рынка. Планы компании Intel по насыщению потребительского рынка собственной продукцией настолько масштабны, что руководство намерено увеличить объёмы производства процессоров всех типов на двадцать пять процентов.

Однако специалисты, несмотря на оптимистичный настрой компании заполонить рынок своей продукцией, выявили следующие обстоятельства. Статистика по отгруженным в июле – сентябре текущего года процессоров свидетельствует о том, что поставки продукции сократились почти на одиннадцать процентов. Это говорит о том, что планы компании Intel по увеличению объёма поставок до настоящего времени себя никак не оправдали. Это обстоятельство подтверждает и генеральный директор Intel Роберт Свон, говоря, что в текущем году дефицит не будет преодолён. Поэтому все надежды компания возлагает на грядущий год.