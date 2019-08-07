ИА «Ореанда-Новости». В Крыму бывшая государственная №1 советских времен была продана за 1,2 миллиарда рублей. О состоявшейся сделке рассказала министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Анюхина отметила, что продажа брежневской дачи состоялась около месяца назад. Новый владелец Глицинии - российское юридическое лицо.

Содержание такой собственности в порядке, особенно учитывая её историческую ценность, довольно дорого. Некоторое время назад Госсовет Крыма поднял вопрос о продаже "Глицинии" с зачислением выручки в казну.

Аукцион состоялся 1 июля, покупателем стала Ореанда-12, как указано в материалах на сайте Министерства имущества.

Государственная дача № 1 была построена в 1955 году для советского лидера Никиты Хрущева. После это стало одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

После распада СССР коттедж стал украинским пансионатом. После вступления Крыма в состав России в 2014 году коттедж был национализирован властями региона.