ИА «Ореанда-Новости» Власти Латвии заблокировали интернет-сайт Baltnews.lv, владельцем которого является международное информационное агентство «Россия сегодня». Представители национального регистратора доменов сообщили, что министерство иностранных дел посчитало, что деятельность портала нарушает положения Европейского союза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости и территориальной целостности Украины.

В письме администратора реестра доменов администратору заблокированного сайта указано, что «регистрация доменного имени baltnews.lv представляет собой нарушение положений регламента, и, следовательно, лица, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности согласно Уголовному кодексу Латвийской Республики».