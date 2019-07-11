ИА «Ореанда-Новости» Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю намерено рассмотреть на экспертном совете рекламу кафе, предлагающего клиентам «божественную шаурму».

Ранее секретарь Пермской епархии Русской православной церкви Андрей Литовка написал в одной из социальных сетей, что в епархию обращается множество людей, которые высказывают возмущение в связи с появлением в Перми коммерческой рекламы, в которой используется религиозный образ. На постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у неё «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрыта скрещенными руками с шаурмой.

В региональном антимонопольном управлении указали, что на совете будет решаться вопрос об отнесении действий разработчиков рекламы под действие части 6 статьи 5 закона «О рекламе», которая устанавливает, что в рекламе «не допускается использование… непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении… религиозных символов».