08.08.2019, 21:02
В России запустили первую сеть 5G
ИА «Ореанда-Новости». О запуске пилотной линии сети 5G объявили компании Tele2 и Ericsson. Линия будет проходить в центре Москвы по Тверской. Компании развернули сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц.
Outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone).
Согласно программе, которую проводят эти две компании, линии сети 5G распространятся уже к 2022 году. К 2024 году сеть появится уже в 15 городах-миллионниках.
Outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone).
Согласно программе, которую проводят эти две компании, линии сети 5G распространятся уже к 2022 году. К 2024 году сеть появится уже в 15 городах-миллионниках.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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