ИА «Ореанда-Новости» На YouTube появилось видео, на котором запечатлено, как голливудский актёр Киану Ривз задерживает преступника.

Правда, вскоре выяснилось, что ролик смонтирован при помощи уникальной программы deepfake. Она позволяет вставить лицо любого человека в видеоряд таким образом, что следов монтажа практически не будет видно.

Пользователи оценили подделку и оставили множество хвалебных отзывов. Как пишут многие из них, отличить ненастоящего Киану им помогло несоответствие голосов.