15.07.2019, 00:40
В Сети появился ролик, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
ИА «Ореанда-Новости» На YouTube появилось видео, на котором запечатлено, как голливудский актёр Киану Ривз задерживает преступника.
Правда, вскоре выяснилось, что ролик смонтирован при помощи уникальной программы deepfake. Она позволяет вставить лицо любого человека в видеоряд таким образом, что следов монтажа практически не будет видно.
Пользователи оценили подделку и оставили множество хвалебных отзывов. Как пишут многие из них, отличить ненастоящего Киану им помогло несоответствие голосов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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