ИА «Ореанда-Новости». В рамках программы пройдут несколько мероприятий посвящённых космической тематики. Местом проведения назначили Музей космонавтики в Москве. «Лунная неделя» приурочена 50-ти летию со дня посадки человека на естественном спутнике Земли. И пройдёт с 18 по 21 июля.

Жители и гости столицы смогут поучаствовать в лекционных программах и дискуссиях. Будут показаны нфильмы о космическом пространстве и научных достижениях в этой области. Кроме того, участников пригласили на презентацию работы писателя Джеймса Хансена «Первый человек. Жизнь Нила Армстронга».

В программе «Лунной недели» будет задействован Герой СССР летчик-космонавт Александр Лавейкин. Он поделится с участниками мероприятия об освоении Луны. Подробнее о космическом объекте расскажет научный сотрудник музея Александр Фарафонов.

В заключительный день «Лунной недели» будет организованно обсуждение посетителей с врачом-кибернетиком Олегом Волошином дальнейших планов изучения спутника Земли.



