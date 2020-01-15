ИА «Ореанда-Новости». В РФ планируется из года в год увеличивать в вузах количество бюджетных мест. Об этом сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию заявление президент РФ Владимир Путин. 

Президентом было выдвинуто предложение ежегодно увеличивать в вузах количество бюджетных мест. Он заявил, что данные места в порядке приоритета необходимо отдавать именно в региональные вузы. 

Лидер России пояснил, что это прежде всего затронет те регионы, где ощущается нехватка инженеров, врачей и педагогов. 

Также Владимиром Путин было сказано о необходимости давать молодым людям возможность приобретать смежную профессию. Он считает, что студентам необходимо после того, как они окончат второй курс, позволить выбрать новую программу обучения или новое направление. 