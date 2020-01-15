15.01.2020, 13:01
Владимир Путин дал поручение увеличивать ежегодно в вузах количество бюджетных мест
ИА «Ореанда-Новости». В РФ планируется из года в год увеличивать в вузах количество бюджетных мест. Об этом сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию заявление президент РФ Владимир Путин.
Президентом было выдвинуто предложение ежегодно увеличивать в вузах количество бюджетных мест. Он заявил, что данные места в порядке приоритета необходимо отдавать именно в региональные вузы.
Лидер России пояснил, что это прежде всего затронет те регионы, где ощущается нехватка инженеров, врачей и педагогов.
Также Владимиром Путин было сказано о необходимости давать молодым людям возможность приобретать смежную профессию. Он считает, что студентам необходимо после того, как они окончат второй курс, позволить выбрать новую программу обучения или новое направление.
Президентом было выдвинуто предложение ежегодно увеличивать в вузах количество бюджетных мест. Он заявил, что данные места в порядке приоритета необходимо отдавать именно в региональные вузы.
Лидер России пояснил, что это прежде всего затронет те регионы, где ощущается нехватка инженеров, врачей и педагогов.
Также Владимиром Путин было сказано о необходимости давать молодым людям возможность приобретать смежную профессию. Он считает, что студентам необходимо после того, как они окончат второй курс, позволить выбрать новую программу обучения или новое направление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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