Президентом было выдвинуто предложение ежегодно увеличивать в вузах количество бюджетных мест. Он заявил, что данные места в порядке приоритета необходимо отдавать именно в региональные вузы.Также Владимиром Путин было сказано о необходимости давать молодым людям возможность приобретать смежную профессию. Он считает, что студентам необходимо после того, как они окончат второй курс, позволить выбрать новую программу обучения или новое направление.